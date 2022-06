STAMPA LOCALE – Vagliasindi: “Catania, se un soggetto forte interessato esiste perchè non si presenta alla piazza?”

Alessandro Vagliasindi, giornalista di ‘La Repubblica’ e ‘Telecolor’ intervenuto nel corso di Corner, parla dello scenario d’incertezza intorno alle vicende del Catania Calcio: “Le sensazioni fanno rima con il calendario. Siamo al 6 giugno, continua a trascorrere il tempo ma dobbiamo registrare fino ad ora tante voci, rumors, chiacchiere. Se un soggetto forte, interessato ad investire sul calcio a Catania esiste, perchè ad oggi non si è presentato alla piazza indipendentemente dall’invito a manifestare il proprio interesse diramato dal Comune? Parliamo di una manifestazione di interesse, non di una gara. Annunciare alla città di esserci non è neanche compromettente per le strategie legate a questo investimento. Siamo davanti ad una situazione di azzeramento dove chi vuole passa dalla valutazione del Comune. Un imprenditore che abbia un progetto serio, trasparente e credibile credo che cerchi di percepire in qualche modo anche i feedback della piazza. Quindi quale può essere il motivo del riserbo?”.

