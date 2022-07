EX ROSSAZZURRI – Mercato: Lorenzo Tropea firma con l’Empoli

Contratto di durata triennale con l’Empoli per il diciottenne Lorenzo Tropea, giocatore cresciuto nel vivaio del Catania che la società toscana seguiva da tempo. Il ragazzo classe 2004 ha siglato 5 reti in rossazzurro nell’ultimo campionato Primavera. Si tratta del suo primo contratto professionistico. “Tropea si è messo in mostra per caratteristiche tecniche precise quali la rapidità, il dribbling, il fiuto del goal e la duttilità che gli permette di giocare in ogni ruolo delle fasce sia destra sia sinistra – si legge su mondoprimavera.com –. Dopo una stagione di crescita sotto la guida del tecnico Orazio Russo, Lorenzo si appresta ad intraprendere una nuova avventura in Toscana dove avrà modo di calcare i campi del Primavera 1 con un doppio salto dal campionato Primavera 3″.

