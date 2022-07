ULTIM’ORA: Direttore Sportivo, avanza Laneri. Chi la spunterà?

Erano arrivate smentite nei giorni scorsi, ma la figura del dirigente Antonello Laneri, che ha recentemente lasciato Trapani, rappresenta una delle principali idee della nuova proprietà del Catania Calcio che sta per nascere. Negli ultimi giorni si è fatto con sempre maggiore insistenza il nome dell’ex FC Messina Davide Morello, ma in queste ore avanza la candidatura di Laneri. Benevento, Milazzo, Siracusa, Akragas e Messina tra le sue esperienze più significative valorizzando giocatori come Giangiacomo Magnani (oggi all’Hellas Verona), Massimo Coda (attualmente al Genoa), Marco Mancosu (in forza alla SPAL) e Nicola Valente (Palermo). A questo punto sembra essere un testa a testa Laneri-Morello. Presto verranno sciolte le riserve.

