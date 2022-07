L’EDITORIALE – Tifosi coinvolti nel progetto Catania, la macchina si mette in moto

Logo A o Logo B? I tifosi faranno la loro scelta ma ciò che risalta all’occhio è la volontà, intelligente e lungimirante, di coinvolgere i tifosi nelle prime scelte che riguarderanno aspetti della società Catania SSD come, appunto, lo stemma che rappresenterà la squadra etnea. Tra due proposte firmate Giuseppe Bob Liuzzo c’è il logo del nuovo Catania. Un altro passo significativo, anche un po’ duro da digerire se vogliamo visto il senso di appartenenza storico per molti legato al logo che fino allo scorso anno eravamo abituati a vedere sulle maglie rossazzurre. Il mondo va avanti e anche in termini di immagine e marketing nuove esigenze richiedono adattamenti, del resto anche diverse squadre di Serie A rivedono puntualmente il proprio stemma. La macchina si è messa in moto e percorre in fase di rodaggio i primi km scoprendosi capace di gestire con saggezza il delicato momento che segna il confine tra ciò che è stato e ciò che sarà.

Lavoro frenetico quello dei dirigenti che tra ciò che emerge e ciò che resta sottotraccia, stanno dimostrando di avere le idee chiare e di sapere come gestire ogni aspetto del proprio lavoro.

Questo a Catania piace, e i tifosi si aspettano che presto ogni tassello possa posizionarsi al proprio posto per dar vita a quella corazzata che dovrebbe vincere il campionato di Serie D senza troppe difficoltà. Tra il dire e il fare ci stanno tanti fattori, alcuni di questi imponderabili.

La città non vede l’ora di pensare al calcio giocato, attende la campagna abbonamenti ed è pronta a sostenere una squadra operaia ma vincente nelle firme e nelle qualità.

Il mercato porterà a Catania giocatori importanti per la categoria, anche i giovani saranno di spessore. Il nuovo Catania ha voglia di emulare altre blasonate società ripartite da zero, e con la rincorsa arrivare ancora più lontano rispetto a dove si è già andato negli anni migliori della Serie A.

**CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***