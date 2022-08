BACCO: confermato sponsor storico Catania

Una scelta di cuore, prima di tutto. Bacco, nota azienda di Bronte che produce dolci e prelibatezze al pistacchio, ha rinnovato l’accordo di sponsorizzazione con il Catania. Da anni vicina ai colori rossazzurri, la srl etnea sponsorizzerà anche le maglie della neonata società rappresentata dal Gruppo Pelligra. “I ricordi più belli che mantengo da ragazzino sono legati al Catania. Tramite questi ricordi ricostruisco la mia vita”, parole di Claudio Luca, patron della Bacco, risalenti al 2016 in un periodo in cui si parlava anche della possibilità che l’azienda in questione acquisisse le azioni costituenti il capitale sociale del Calcio Catania spa. Poi la trattativa non fu avviata poichè non sussistevano le condizioni, ma il rapporto tra le parti è proseguito nel tempo ed è destinato a non cessare. Sostenendo anche la nuova società nel momento della ripartenza del calcio alle pendici dell’Etna.

