CURIOSITA’: da Poggibonsi a San Cataldo, per Ferraro rigori ancora fatali

Esordio amaro in panchina per Giovanni Ferraro. Il tecnico rossazzurro avrebbe voluto iniziare il percorso con il Catania staccando il pass per il turno successivo di Coppa Italia Serie D, ma così non è stato. Fatali si sono rivelati i calci di rigore a San Cataldo, esattamente come quanto accadde due mesi addietro, in occasione dell’ultima gara ufficiale da allenatore del Giugliano. Allora i campani sfidarono la Recanatese nella finale della Poule Scudetto Serie D giocata a Poggibonsi: numerosi gli errori dal dischetto, di cui quattro su cinque per la formazione di Ferraro, comunque soddisfatta per avere ottenuto un risultato di gran lunga più importante, la vittoria del campionato con conseguente promozione del Giugliano in C.

