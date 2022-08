CATANIA: settore giovanile, ad Aci Castello concentramento per selezionare giocatori

Avviata anche la ricostruzione del settore giovanile rossazzurro. La rinascita è stata affidata a un altro catanese e dal passato importante da giocatore con la maglia del Catania, Orazio Russo. “Sul sintetico di Aci Castello, a pochi passi dal quartier generale della scuola calcio Ciccio Lodi, lo staff rossazzurro – riporta l’edizione locale de La Gazzetta dello Sport – ha organizzato un concentramento a giorni alterni per selezionare i calciatori da impiegare nel settore giovanile. Juniores, Under 17, Under 15, queste per ora le fasce degli atleti nati dal 2005 al 2009 che il Catania cerca per allestire le formazioni giovanili”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***