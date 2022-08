LA GAZZETTA DELLO SPORT: “Imbarazzo della scelta per Ferraro in un attacco che non è ancora decollato”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

“Da Litteri a De Luca, Ferraro può scegliere in attacco tra un gruppo di grandi cannonieri che per ora non è ancora decollato”. E’ quanto riporta l’edizione locale del quotidiano. Sarao, centravanti arrivato dal Gubbio (4 reti), nella stagione precedente aveva firmato 7 gol proprio con la maglia del Catania, “che ha fortemente voluto di nuovo”. Gianluca Litteri (domenica in tribuna) “porta in dote 90 reti – si legge –, 40 delle quali realizzate in Serie B. I due si alterneranno al centro dell’attacco, almeno tenendo conto del 4-3-3 (con tutte le varianti) disegnato dal tecnico Ferraro”. Ai lati, dalla “‘zanzara’ Giuseppe De Luca (nella foto), addirittura sei gol in Serie A con l’Atalanta nel 2013 e 2014 e 52 in B, ad Andrea Russotto transitato dal vecchio al nuovo Catania con l’intento di vincere un campionato al Massimino”. Giuseppe Giovinco, fratello del più famoso Sebastian, “ha segnato una sessantina di reti in Serie C, anche per lui la D è un’esperienza inedita. Dal Sassuolo è arrivato Michele Forchignone, quota Under, tra i più mobili e produttivi in Coppa. Ci sarà solo l’imbarazzo della scelta per il tecnico in attacco”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***