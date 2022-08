LA GAZZETTA DELLO SPORT – Ferraro assicura: “Arriveremo brillanti e lucidi all’esordio in campionato”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

Dopo la prima amarezza stagionale, mister Giovanni Ferraro punta con decisione ad arrivare all’appuntamento con il campionato di Serie D nelle migliori condizioni possibili. “Non è un ko che mi allarma – le parole del tecnico del Catania evidenziate – anche se avremmo potuto vincere, magari giocando in ampiezza. Ma lavoriamo insieme da una ventina di giorni, era il primo incontro vero per una squadra che via via è stata completata in una maniera eccellente. Arriveremo brillanti e lucidi all’esordio del 18 settembre. Un ritardo che ci permetterà di lavorare con maggiore serenità e con i tempi necessari per carburare e assemblare un gruppo nuovo di zecca”.

