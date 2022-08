LA SICILIA: “Catania pronto a ripartire di slancio”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

La sconfitta di San Cataldo brucia ma assume, a detta di tutti, “i connotati del più classico dei ceffoni”. L’eliminazione dalla Coppa Italia Serie D maturata ai calci di rigore per mano della Sancataldese ha sbloccato il gruppo, consapevole delle difficoltà e le insidie dettate dall’esordio. “Aspettarsi una passerella al debutto era impossibile, il nuovo nucleo rossazzurro, radunato da appena tre settimane, deve macinare minuti sulle gambe e acquisire fiducia. C’è tempo per migliorare nell’atteggiamento e nella forma atletica”. La linea verde sfoggiata al ‘Mazzola’ “rappresenta una delle note più liete”. In primis Vitale, Forchignone, che Ferraro ha definito «forti e di qualità» – e ora “occorre rendere al massimo funzionali” in vista delle partite che contano in cui sarà determinante anche l’astuzia. “E’ probabilmente la manovra la componente che urge di migliorie”. Prospettive giovani e futuro ambizioso: “il Catania lavora per ‘metterla dentro’ quando sarà necessario farlo e arrivare nella condizione auspicata dal tecnico. Da settembre, nessun verbo diverso da ‘vincere’ sarà contemplato”.

