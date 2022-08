LA GAZZETTA DELLO SPORT: “Riprendono gli allenamenti, attesi i recuperi di alcuni giocatori”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

La squadra di Ferraro riprende gli allenamenti oggi, martedì 23 agosto. La sconfitta di San Cataldo non ferma il percorso di avvicinamento del Catania all’esordio in campionato. Manca meno di un mese al battesimo in Serie D, “in allenamento ogni tentativo di colmare le lacune verrà messo in atto”. Nell’attacco che è rimasto all’asciutto domenica pomeriggio “si attendono il rientro di De Luca e l’esordio di Litteri, che aveva firmato il contratto col Catania qualche ora prima”. Atteso inoltre il recupero “del difensore Pino e del centrocampista Alessandro Russotto”: tutti e quattro hanno saltato l’impegno di Coppa, ma saranno a disposizione nei prossimi giorni.

