LA SICILIA: “Ferraro a Catania per vincere subito”

“La spinta di mister Ferraro per un Catania da impazzire”. E’ quanto riporta il quotidiano locale che, a proposito scelta di Giovanni Ferraro, aggiunge: “Il nuovo condottiero scelto per la panchina rossazzurra ha trovato il favore della nuova proprietà, per il quale un accordo totale è stato raggiunto in seguito ad un’attenta valutazione del profilo e del curriculum. L’ex Giugliano ha infatti già vinto e impressionato per cura e organizzazione dell’organico. Un aspetto, quello dell’armonia dello spogliatoio, imprescindibile per creare un gruppo coeso durante l’intero svolgimento di un torneo che nessuno prenderà sottogamba, neppure con l’etichetta da favorita appiccicata addosso”. Relativamente al modulo che Ferraro adotterebbe, “il 4-3-1-2 visto a Giugliano potrebbe essere riproposto anche ai piedi del vulcano”, ma bisogna tenere conto della “versatilità di un gioco che, specialmente in Serie D, necessita di modifiche anche in corso”. Vincere subito, “un imperativo che non nasce a caso ma è frutto di investimenti e progetti a lungo termine, altra consapevolezza che ha portato il tecnico campano ad accettare la sfida rossazzurra”.

