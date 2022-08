MERCATO – Stampa locale: “Squadra quasi fatta e folto numero di ex pronti a tornare, due arrivi da Giugliano?”

Numerose le trattative portate avanti in questi giorni. Risulta evidente la presenza tra gli obiettivi di mercato del Catania di numerosi ex rossazzurri, giovani e più esperti, catanesi e non. Il centrocampista Francesco Lodi, reduce da un buon campionato ad Acireale, guida il folto gruppo di ex che potrebbero tornare. Basti pensare a Marco Biagianti (Team Manager), Francesco Rapisarda, Giuseppe Rizzo, Andrea Russotto, Mario Noce, Simone Pino, Giulio Frisenna, forse Giacomo Rosaia e altri ancora.

“Spuntata la casella dell’allenatore – sottolinea l’edizione locale de La Gazzetta dello Sport – adesso bisogna “riempire” presto quella dell’organico da mettere a disposizione di mister Giovanni Ferraro”, il quale potrebbe portare con sè alcuni ‘fedelissimi’ che bene hanno fatto la scorsa stagione a Giugliano: oltre al trequartista Federico Cerone, la rosea inserisce il profilo del centrocampista Nicolas Rizzo.

La squadra, in attesa delle ufficialità, per larghi tratti sarebe quasi fatta. In arrivo anche Alessandro Russotto, “ventenne ‘tuttocampista’ reduce da una stagione ad Altamura – scrive La Sicilia –, un profilo giovane che garantirà grande duttilità all’abito tattico rossazzurro”. Trattative già chiuse dovrebbero riguardare, inoltre, i difensori Salvatore Maltese e Michele Ferrara: il primo esperto centrale di categoria classe ’92, il secondo in forza alla Pergolettese nelle ultime due stagioni.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***