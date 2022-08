LITTERI: “Batistuta il mio idolo, sono un attaccante completo”

Curiosa intervista rilasciata qualche anno fa dall’attaccante catanese Gianluca Litteri, quando militava tra le fila del Cittadella, ai microfoni di MeridioNews. Litteri ha raccontato di avere fatto “la trafila delle giovanili in una squadra di periferia a Catania, la San Pio X”, poi ha giocato in Serie D al Giarre dove ha fatto “molto bene”, al punto che gli osservatori dell’Inter lo hanno notato portandolo a Milano. All’Inter “è stata una bellissima esperienza – le parole di Litteri – Ho conosciuto molti giocatori che adesso sono all’apice, era la prima volta che mi trovavo lontano da casa”. In nerazzurro ha vinto un Torneo di Viareggio ed un campionato Primavera.

Tanti calciatori si ispirano a qualcuno in particolare, anche Litteri ha il suo idolo: “Gabriel Omar Batistuta”, ritiratosi dal calcio il 13 marzo 2005 dopo la rescissione del contratto con l’Al-Arabi e che, in Italia, ha vestito le maglie di Fiorentina, Roma e Inter. Litteri descrisse anche le proprie caratteristiche in campo: “Io sono un giocatore che attacca lo spazio, sempre di corsa. Fisicamente faccio a sportellate con i miei avversari e quando capita arriva anche la giocata. Diciamo che sono abbastanza completo sotto tutti i punti di vista”. Non si è concretizzato il suo grande sogno di esordire in Serie A ma, all’età di 34 anni, sta per realizzarne un altro: quello di vestire finalmente la maglia del Catania.

