LO MONACO: “Le proprietà straniere sono un male inevitabile…”

“Le proprietà straniere sono un male inevitabile. In Italia c’è una penuria pazzesca per portare avanti il nostro calcio. Le entrate nostre non sono equiparabili a quelle straniere. Stiamo parlando di una mancanza di competitività che apre le porte ai gruppi stranieri. Gruppi che a volte fanno più confusione che altro. Guardate il Palermo che ha dovuto attraversare un momento particolare dopo la bella cavalcata dell’anno scorso, nessuno avrebbe mai immaginato le dimissioni di allenatore e direttore sportivo. Questi colpi rischiano di mettere in ginocchio le strutture”. Parole rilasciate a tuttomercatoweb.com dall’ex Amministratore Delegato del Catania Pietro Lo Monaco, che non si riferisce specificamente al club etneo – rilevato dal Gruppo Pelligra – ma fanno ugualmente discutere sui social.

