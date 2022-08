CATANIA: testa rivolta al match di San Cataldo con altre novità all’orizzonte

Detto di Gianluca Litteri che dovrebbe firmare un contratto di durata biennale con il Catania, questa settimana sono attese nuove ufficialità in chiave mercato. La rosa a disposizione di Giovanni Ferraro è vicina al completamento. Mancano solo gli ultimi tasselli Under (soprattutto) e Over, poi la macchina sarà pronta per iniziare la corsa verso l’immediato ritorno nel calcio professionistico. Non si esclude la possibilità di disputare un nuovo allenamento congiunto per continuare a mettere minuti nelle gambe, quando si avvicina l’esordio in Coppa Italia contro la Sancataldese al “Valentino Mazzola”.

La squadra prepara il confronto di San Cataldo con l’obiettivo di partire subito con il piede giusto, ma troverà un avversario che ha già preannunciato di vendere cara la pelle. Nel frattempo la società è attiva su altri fronti. Ad esempio c’è la curiosità di conoscere le divise ufficiali 2022/23 dopo avere annunciato lo sponsor tecnico Erreà. Stile e design daranno il giusto risalto al concetto di senso di appartenenza e attaccamento ai colori rossazzurri spesso menzionato dalla dirigenza.

Cresce, inoltre, l’attesa dei tifosi per la presentazione della Campagna Abbonamenti. Si preannunciano iniziative interessanti per coinvolgere il più possibile anche le famiglie. Se ne sta occupando da vicino il Direttore Generale Luca Carra, impegnato anche sul versante dei diritti di trasmissione delle partite del Catania con contatti già avviati con degli operatori interessati. Per poter definire ogni discorso occorrerà ottenere l’ok della Lega Nazionale Dilettanti.

