CAIOLO (Filcams): “Meridi, ancora nessuna risposta. Apulia interessata, ma non possiamo permettere chiusura supermercati”

Monja Caiolo, segretaria di Filcams Cgil Sicilia, fa il punto della situazione relativa al caso Meridi-Fortè, ai microfoni di meridionews.it:

“Negli ultimi tre giorni i lavoratori di alcuni supermercati sono stati messi in ferie forzate per inventario nelle attività. Questo è probabilmente sintomo di una chiusura irreversibile di queste attività. Meridi? Non abbiamo ricevuto ancora nessuna risposta. Vogliamo chiarezza da parte della società, perché in ballo c’è il futuro di centinaia persone. Trattativa con Apulia? Apulia è interessata. Tuttavia una progressiva chiusura dei punti vendita rappresenterebbe un rischio per un acquirente e potrebbe fare diventare la possibile acquisizione poco appetibile, facendo venire meno la possibilità di salvaguardare i posti di lavoro. Per questo motivo non possiamo permettere la chiusura dei supermercati”.

