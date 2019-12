LLAMA: accordo verbale con il Gimnasia da una settimana. Futuro in panchina

Ufficializzata la risoluzione consensuale del contratto con il Catania, Cristian Llama è pronto a trasferirsi al Gimnasia y Esgrima di Mendoza, ultimo club argentino in cui militò prima del ritorno in Sicilia avvenuto nel 2018. Trattativa che, secondo informazioni raccolte dalla nostra redazione, era stata avviata già nei primi giorni di dicembre, con Llama che – una volta appresa la volontà del Catania di cederlo – ha manifestazione subito l’intenzione di tornare ad indossare la casacca bianconera. Da almeno una settimana c’era l’accordo verbale del giocatore, mancava soltanto la definizione degli ultimi dettagli per la risoluzione contrattuale con il Catania. Llama giocherà al Gimnasia nei prossimi mesi, ma per il futuro ha un sogno nel cassetto: intraprendere la carriera di allenatore.

