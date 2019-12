VICENTE, l’agente: “Disposti anche a scendere in C, ogni allenatore vorrebbe averlo”

Di recente Gianfranco Cicchetti, procuratore di Bruno Vicente, centrocampista della Juve Stabia accostato da radio mercato anche al Catania, ha parlato del futuro del suo assistito ai microfoni di zonacalcio.net:

“Un ragazzo serio e applicato, un vero professionista. Sono certo che ci toglieremo insieme delle gran belle soddisfazioni. A gennaio andrà via dalla Juve Stabia, dove è stato benissimo in questi due anni e mezzo e ha dei rapporti eccezionali con squadra, dirigenza e staff tecnico. Cerchiamo un progetto importante e nel caso saremmo disposti anche a scendere in Serie C, in presenza di una situazione ideale per lui. E’ un centrocampista completo, un giocatore affidabile che ogni allenatore vorrebbe avere, il classico mediano dal rendimento assicurato. Chi dovesse prenderlo si porterebbe in casa esperienza, personalità e tanta determinazione. Provare per credere”.

