La redazione di tuttoc.com accosta il profilo di Jacopo Dall’Oglio all’Empoli. Il centrocampista in forza al Catania, sarebbe finito nel mirino della società toscana che cerca validi rinforzi a gennaio per rilanciare le proprie ambizioni. Come riportato nei giorni scorsi, Dall’Oglio ha mercato soprattutto in Serie B.

