ESCLUSIVA – Pinto, l’agente: “Può migliorare, in C pochi giocatori con le sue caratteristiche. Situazione societaria punto interrogativo, ma credo che…”

Per saperne di più sul futuro del terzino sinistro del Catania Giovanni Pinto, abbiamo contattato telefonicamente l’agente del ragazzo, Alberto Bergossi. Queste le dichiarazioni rilasciate a TuttoCalcioCatania.com:

“Penso che abbia avuto la sua incidenza l’andamento della squadra, che non è stato brillantissimo. Pinto ha alternato delle buone partite ad altre meno buone, seguendo l’altalenante stagione del Catania ma credo ci sia la possibilità di migliorare. Adesso non conosco bene la situazione societaria del Catania, quello è l’interrogativo più grande però il Catania, secondo il mio parere, arriverà tra le prime posizioni a fine anno e ritengo si possa giocare la B attraverso i Play Off. Passando il turno di Coppa Italia, inoltre, è stato fatto un passo importante. Pinto in una piazza come Catania può, alla lunga, fare la sua parte perchè in quel ruolo non credo ce ne siano tanti in Serie C con le caratteristiche di cui dispone. Ha forza, gamba, piede educato, voglia ed è una ragazzo serio. Dipende poi molto dall’andamento della squadra, ripeto, perchè il singolo risalta quando il collettivo riesce ad esprimersi in un certo modo. A Catania hanno inciso i numerosi infortuni e mai si è avuta una continuità nei risultati, ma ultimamente mi sembra che le cose vadano un pò meglio. Quest’estate c’erano altre squadre ma lui ha scelto senza esitazioni Catania per l’importanza della piazza. Al momento non sono giunti segnale di una cessione a gennaio da parte della società”.

