FURLAN: tra Catanzaro e Catania, 53 gol subiti nel 2019

Primi mesi da estremo difensore del Catania per Jacopo Furlan. Il portiere, già dalla scorsa stagione nel mirino rossazzurro, è stato prelevato a parametro zero in estate non avendo raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto in scadenza con il Catanzaro. 20 apparizioni con la maglia del Catania quest’anno, a cui si sommano le 18 presenze in giallorosso. Complessivamente il 2019 di Furlan fa registrare la media di 1.39 reti subite a partita, 53 gol al passivo su un totale di 38 confronti ufficiali (campionato e Play Off). Sono 12, invece, le gare in cui non ha incassato alcun gol (di cui 4 tra le fila etnee). Il clamoroso 5-0 di Vibo Valentia risalente al 20 ottobre rappresenta il match in cui ha beccato il più elevato numero di gol nell’anno solare.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***