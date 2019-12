SERIE C: rendimento ex rossazzurri nel girone d’andata, da Pisseri paratutto alla sorpresa Bortolussi

In Serie C la fine del girone d’andata coincide con le prime analisi sulle prestazioni dei protagonisti in campo, tra cui tanti ex rossazzurri. Partendo dal Girone A, è opportuno elogiare le performance di Matteo Pisseri a Pistoia. Il guardiapali emiliano ha incassato 16 gol in 19 presenze, restando imbattuto 7 volte in campionato e parando 2 rigori su 4 calciati nella propria porta. Altrettanto valido per i toscani l’apporto dell’attaccante esterno Luigi Falcone, autore di 2 gol in 12 presenze. Nella vicina Carrara mister Silvio Baldini guida una pletora di ex rossazzurri: il portiere di riserva Guido Pulidori, i difensori Luca Tedeschi (16 presenze e 1 gol) e Simone Ciancio (17 presenze e 1 assist), gli attaccanti Kalifa Manneh (15 presenze e 1 gol), Giuseppe Caccavallo (4 presenze, 1 gol e 1 assist) ed Elio Calderini (15 presenze, 1 gol e 2 assist).

A Novara si sta mettendo in evidenza il giovane Mattia Bortolussi, attaccante transitato qualche anno addietro dal settore giovanile etneo e autore di 8 reti in 19 presenze con i piemontesi, mentre il compagno di reparto Gianmario Piscitella ha siglato il primo gol stagionale al Siena di Gladestony da Silva (11 presenze in bianconero). Giuseppe Bellusci (16 presenze), Luca Ceccarelli (8 presenze), Gael Genevier (17 presenze, 1 gol e 2 assist) ed Alessandro Bastrini (10 presenze) stanno apportando la loro esperienza alle cause di Monza, Arezzo, Albinoleffe e Lecco, così come l’attaccante Francesco Fedato si sta rilanciando a Gozzano dopo alcune annate opache (5 gol in 15 partite), laddove Demiro Pozzebon è finito soltanto una volta sul tabellino dei marcatori.

Passando al Girone B, il Vicenza sembra aver trovato la quadratura del cerchio. Ruolo da comprimario per il metronomo Federico Scoppa (7 presenze), mentre il contributo realizzativo di Alessandro Marotta (7 gol in 18 presenze) si sta rivelando fondamentale per squadra berica. Simone Pesce (16 presenze e 1 assist) e Fabio Scarsella (17 presenze, 6 gol e 3 assist) sono i pilastri del centrocampo della Feralpisalò, il cui portiere di riserva è Luca Liverani (1 presenza). Carlo Pelagatti (17 presenze e 2 assist) e Joel Baraye (19 presenze, 1 gol e 2 assist) sono i baluardi della difesa del Padova, altrettanto bene stanno facendo Francesco Rapisarda (18 presenze, 2 gol e 1 assist), Federico Angiulli (19 presenze e 1 gol), Luigi Carillo (13 presenze) e Mirko Miceli (17 presenze e 1 gol) alla Sambenedettese.

Lorenzo Valeau (19 presenze), Fran Brodic (8 spezzoni di gara da ottobre), Roberto Marino (17 presenze) e Orazio Pannitteri (9 presenze e 1 gol) stanno apportando freschezza alle rispettive squadre (Imolese, Reggio Audace, Fano e Vis Pesaro), così come Valerio Nava a Rimini (18 presenze e 1 assist) e Loris Bacchetti a Gubbio (15 presenze e 1 assist) stanno giocando con continuità. Arturo Lupoli si è rimesso in gioco alla Virtus Verona realizzando il primo gol con la nuova maglia nell’ultimo turno di campionato, mentre il portiere croato Kristjan Matosevic (all’epoca scovato da Christian Argurio) è riconfermato nel ruolo di vice-Offredi alla Triestina.

Chiudiamo con il raggruppamento di pertinenza, ovvero il Girone C. I difensori Edoardo Blondett (13 presenze) e Desiderio Garufo (16 presenze, 1 gol e 1 assist) sono tra i protagonisti della cavalcata della Reggina, che segue in classifica il Bari di Mirco Antenucci, autore di 13 gol in 18 partite. Poche presenze per Dario Bergamelli con la maglia della Ternana (7), mentre Francesco Bombagi è tra i giocatori più positivi del Teramo (18 presenze, 6 gol e 3 assist) e Raffaele Ioime a Potenza si sta confermando tra i portieri più affidabili della categoria (7 gol subiti in 12 partite). Andrea Russotto (Cavese), Giuseppe Carriero (Monopoli) e Francesco Nicastro (Catanzaro) hanno realizzato 4 reti a testa sin qui, laddove Caetano Calil (Paganese) e Giulio Ebagua (Bisceglie) hanno segnato soltanto un gol in campionato.

I terzini Leonardo Nunzella (16 presenze e 1 assist) e Mirko Esposito (14 presenze e 2 assist) non stanno demeritando con le casacche di Virtus Francavilla e Rieti, mentre Cristian Caccetta sta apportando la sua esperienza alla stagione positiva della Paganese (18 presenze e 1 assist). 5 apparizioni per Luca Lulli con la Cavese, mentre Edgar Cani è ai margini del progetto tecnico della Vibonese. Fanalino di coda è la Sicula Leonzio in cui militano Francesco Ripa (1 presenza), Tino Parisi (14 presenze), Andrea De Rossi (10 presenze e 1 gol) e Walter Cozza (4 presenze), chiamati a riscattare le sorti della compagine lentinese.

