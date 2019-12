DI PIAZZA: molto richiesto sul mercato, ma dovrebbe restare

Con il passare dei giorni aumentano le società di Lega Pro accostate a Matteo Di Piazza. Scartata l’ipotesi Bari, ultimamente sono pervenute voci di un presunto interesse di Piacenza e Ternana. L’attaccante del Catania è elemento di spicco per la categoria e ci risulta che tanti club siano in fila per provare ad accaparrarselo. Noi, però, ci affidiamo alle parole del procuratore che, nei giorni scorsi, ha smentito la partenza del suo assistito. Fermo restando che nel calciomercato entrano in gioco molteplici fattori e, le dinamiche, a volte possono mutare gli scenari.

