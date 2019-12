Matteo Di Piazza, direzione Bari? No. Secondo quanto assicurano i colleghi di tuttobari.com, la società biancorossa non ha dato parere favorevole circa la possibilità d’intavolare una trattativa con il Catania per l’ingaggio della punta di Partinico. Il Bari, infatti, segue profili con caratteristiche diverse da Di Piazza per rinforzare la squadra di mister Vincenzo Vivarini.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***