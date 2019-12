SCHIRA: “Il Catania cerca di alleggerire ogni spesa per essere più appetibile per un eventuale compratore”

A proposito della presunta lettera recapitata ai giocatori del Catania, il collega di tuttoc.com Nicolò Schira si esprime in questi termini attraverso un editoriale redatto per il portale appena citato che segue da vicino le vicende della Lega Pro:

“Un segnale inequivocabile dello stato di crisi profonda in cui versa il club, che deve drasticamente ridurre il monte ingaggi per tagliare i costi e cercare di alleggerire ogni tipo di spesa. L’obiettivo è quello di essere il più appetibile possibile (al netto dei debiti che restano rilevanti) per un eventuale nuovo compratore, che possa dare ossigeno alla società rilanciandone le ambizione. Altrimenti il rischio è quello di un futuro decisamente nebuloso non solo dal punto di vista sportivo (ci sarà un ridimensionamento tecnico a gennaio), ma a trecentosessanta gradi”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***