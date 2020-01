CATANIA: il punto sul mercato in uscita, fondamentale per non avere problemi da qui a giugno

Si rende necessario l’esborso di una cifra compresa tra i 3 e 4 milioni di euro per far sì che il Catania, da qui a giugno, non riceva sanzioni o punti di penalizzazione. Una fetta importante di questa somma dipenderà dalla capacità di snellire sensibilmente il monte ingaggi rossazzurro. Inevitabilmente diversi giocatori andranno via. Dalle ultime indiscrezioni raccolte sarebbero a rischio cessione Marchese, Mbende, Bucolo (vicino al Potenza), Fornito, Lodi, Curiale, Barisic e Di Piazza.

Da valutare anche le richieste pervenute per Esposito, Dall’Oglio, Sarno, Mazzarani, Di Molfetta e Rizzo che, comunque, potrebbero restare alle pendici dell’Etna, o perlomeno alcuni di loro. Di Molfetta, Furlan, Silvestri, Calapai e Pinto verso la permanenza. Nel caso di Welbeck, rimane da capire se avrà l’ok per proseguire l’attività agonistica. Dieci calciatori, o poco più, lascerebbero Catania ma mister Lucarelli potrà comunque contare almeno sulla presenza in rosa di un giocatore per reparto in vista del girone di ritorno. Il calciomercato invernale apre oggi ufficialmente i battenti, ci vorrà ancora del tempo affinchè diverse situazioni si sblocchino.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***