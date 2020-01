CESSIONE CATANIA: spunta anche il nome di Guerini. È il momento dei fatti, basta chiacchiere

In casa Catania continua a tenere banco il discorso legato alla cessione delle quote societarie. Un Comitato composto, tra gli altri, da Maurizio Pellegrino e Fabio Pagliara sembra intenzionato a fare sul serio. Quest’ultimo ha confermato che nella cordata interessata ad acquisire il Calcio Catania figurerebberole anche le multinazionali AON e ItalPizza, ma entrambe le società hanno precisato di essere estranee alla situazione. Trattasi di classiche smentite di circostanza? Vedremo. Di sicuro l’operazione da portare a termine é molto complessa, anche perché balla qualcosa come circa 40 milioni di euro includendo il mutuo di Torre del Grifo e gli ingenti debiti verso Erario e fornitori. Nel frattempo avanza l’ipotesi di un inserimento dell’ex tecnico rossazzurro Vincenzo Guerini all’interno del progetto. Una cosa é certa: si sta parlando tanto dell’interesse manifestato da tale cordata, ma adesso é il momento di passare alla fase della concretezza. Quella, cioè, della dimostrazione dell’effettiva credibilità bancaria. Indispensabile per l’avviamento di qualsiasi trattativa. Se l’intento é di rilevare subito il Catania, occorre far presto perché si avvicina il ritorno in campo ed il mercato di gennaio ha già aperto i battenti. É corsa contro il tempo, Catania ed il popolo rossazzurro necessitano di chiarezza.

