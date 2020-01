MERCATO GIOVANILE: il Catania presta Castiglia al Paternò

Bel colpo di mercato in Eccellenza. Il Paternò, club che mira con decisione al salto di categoria ed attualmente in testa alla classifica, sfruttando gli eccellenti rapporti con la dirigenza del Catania è riuscito a raggiungere l’intesa per l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del terzino destro Raoul Castiglia a titolo temporaneo. Il ragazzo classe 2001 è un prospetto molto interessante e possiede tutte le carte in regola per ben figurare nella squadra del Presidente Mazzamuto.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***