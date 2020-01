ESCLUSIVA – Biondi, l’agente: “Kevin piace in cadetteria ma non è in uscita. Sta dimostrando il proprio valore e deve continuare così”

Alessandro Cicchetti, agente di Kevin Biondi, intervenuto ai microfoni di TuttoCalcioCatania.com sprona il ragazzo a proseguire sulla strada intrapresa confermando di non essere in uscita:

“Per quanto riguarda Kevin, personalmente non ho nessuna indicazione da parte del Catania su un discorso di uscite. Sta attirando l’attenzione di alcuni club di Serie B ma non c’è, ad oggi, nessun tipo di trattativa. Poi il calciomercato è vario, può accadere di tutto ma il giocatore non è in uscita. Quando un calciatore sa giocare a calcio ed ha la giusta predisposizione mentale, riesce a farlo in tutte le categorie. Kevin ha giocato 78 partite tra i dilettanti, siglando una decina di gol. Ha dimostrato negli anni il suo valore. Sta affrontando l’esperienza in una piazza molto importante e di blasone come Catania con grande professionalità e determinazione perchè ha un obiettivo da raggiungere”.

“Con questa predisposizione mentale può solo fare bene. Lui è un umile, accompagnato in questo percorso da una famiglia di grandissimi lavoratori e persone perbene. Non ha grilli per la testa. Pensa soltanto alla quotidianità, consapevole che in ogni allenamento deve essere il migliore. La sua mentalità è legata alla personalità fortissima che ha. Qualche risultato lo sta ottenendo, deve continuare così fino alla fine dell’anno. E’ alla base dell’ottimizzazione della propria professione”.

