ESCLUSIVA: Sarno e Mazzarani, stand-by. Attenzione a Di Molfetta…

Preso Gabriele Calanni, talentuoso esterno d’attacco classe 2000 di proprietà del Milan quest’anno in prestito al Novara, non si esclude la partenza di un calciatore offensivo attualmente in rosa. Per quanto riguarda Vincenzo Sarno e Andrea Mazzarani, per il momento non ci sono novità di rilievo. Qualcosa, invece, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione si muove per Davide Di Molfetta che ha qualche probabilità di essere ceduto. Le prossime ore saranno decisive per sciogliere le riserve.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***