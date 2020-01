ESCLUSIVA: trattativa Catania – Lacazette, al momento non ci sono sviluppi

Giovedì è rimbalzata la notizia di un presunto interesse avanzato dal Catania nei confronti del centrocampista classe 1994 Romuald Lacazette, classe ’94 ex Darmstadt e cugino di Alexandre, attaccante dell’Arsenal. Secondo informazioni raccolte da TuttoCalcioCatania.com, per adesso non ci sono conferme su uno sviluppo di questa trattativa ma la società rossazzurra rimane vigile sul mercato dei centrocampisti, sia in entrata che in uscita.

