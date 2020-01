Secondo quanto raccolto da Nicolò Schira per tuttoc.com, il Catania starebbe trattando il centrocampista Romuald Lacazette, classe ’94 ex Darmstadt e cugino di Alexandre, attaccante dell’Arsenal. In carriera, per il francese attualmente svincolato e cresciuto nelle giovanili del Paris Saint-Germain, 38 presenze nella seconda serie tedesca.

