LUCA PETRONE: fine dell’avventura al Cosenza, fu osservatore del Catania

“La Società Cosenza Calcio informa che il rapporto di lavoro con il signor Luca Petrone si è concluso per naturale scadenza del contratto. Il Cosenza ringrazia il signor Petrone per quanto fin qui fatto e gli augura le migliori fortune per la sua attività futura”. ll club calabrese annuncia così la conclusione dell’avventura rossoblu di Petrone, volto noto in casa Catania (da non confondere con l’ex allenatore etneo Mario Petrone ndr) per avere operato nella 2012/2013 in qualità di osservatore di Prima Squadra. Era l’annata in cui i rossazzurri trascinati dal ‘Papu’ Gomez sfiorarono uno storico piazzamento in Europa, chiudendo il campionato di Serie A all’ottavo posto in classifica.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***