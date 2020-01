MULTINEDDU: “Mercato, colpi incentrati su giocatori Catania”

Gianfranco Multineddu, Direttore Sportivo protagonista in passato con realtà come Pescara, Grosseto e Reggiana, fa alcune riflessioni sul calciomercato invernale nel torneo di Serie C, ai microfoni di tuttoc.com:

“II mercato di gennaio non è per rivoluzionare bensì per aggiustare, gli acquisti diventano mirati quindi per migliorare quei reparti ritenuti deboli. Le squadre che puntano in alto devono soltanto completare e caso mai portare dei miglioramenti a vari reparti, mantenendo l’identità tattica con la quale stanno ottenendo i risultati. Mi aspetto un mercato ponderato ed i colpi saranno incentrati su alcuni calciatori del Catania”.

