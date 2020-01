LUCARELLI VS VIRTUS FRANCAVILLA: ritorno al “Giovanni Paolo II” dopo la sconfitta con l’ACR Messina

Tre i precedenti di Cristiano Lucarelli contro la Virtus Francavilla, avversaria domenica pomeriggio. La prima volta risale a gennaio 2017, quando sedeva sulla panchina dell’ACR Messina, sconfitto per 3-1 al “Giovanni Paolo II” di Francavilla Fontana. Non bastò ai siciliani il gol di Palumbo. Di Triarico, Pastore e Abate le reti di marca pugliese. Era un match di Lega Pro. Nella stagione successiva, sempre, in terza serie, rotondo 3-0 del Catania a Brindisi, anche se non propriamente ottenuto con Lucarelli al timone, essendo squalificato e rimpiazzato dal vice Richiard Vanigli: Lodi (rigore), Russotto e Djordjevic trascinarono i rossazzurri al successo. Nel match di ritorno, 1-0 Catania al “Massimino”: decise Lodi su penalty trasformato al 92′.

