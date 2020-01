UFFICIALE: Meridi in amministrazione straordinaria, riaperte trattative cessione Forte’

Come anticipato da TuttoCalcioCatania.com, il Tribunale di Catania ha ammesso all’amministrazione straordinaria per i grandi gruppi industriali in crisi la Meridi, azienda del patron del Calcio Catania Nino Pulvirenti che controlla 90 punti vendita dei supermercati Forté in Sicilia con oltre 500 dipendenti. La Procura si era opposta ed i legali dei creditori si erano associati alla richiesta avanzata dalla società. Adesso i Commissari valuteranno, entro i prossimi 70 giorni, se sussistano possibilità di risanamento per l’impresa attraverso la cessione di un buon numero di punti vendita Fortè ad Apulia Distribuzione, riaprendo di fatto le trattative.

