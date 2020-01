“Salandria a Catania? Nel corso della settimana potrebbe chiudersi. Bruno Cirillo sta lavorando in questa direzione. Il calciatore ha accettato di buon grado l’eventualità di un trasferimento in Sicilia. Siamo in attesa”. Queste le parole del Direttore Sportivo Massimo Taibi che, a La Gazzetta del Sud, conferma la trattativa avviata con il Catania per il trasferimento del centrocampista Francesco Salandria.

