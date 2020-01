VIRTUS FRANCAVILLA – CATANIA: probabili formazioni, campo o panchina per Manneh?

Le probabili formazioni di Virtus Francavilla e Catania che si sfideranno oggi pomeriggio allo stadio “Giovanni Paolo II” di Francavilla Fontana a partire dalle ore 15.

Bruno Trocini sembra orientato a schierare la propria squadra con il modulo 3-5-2. Davanti al portiere Costa agirebbero i difensori Delvino, Caporale e Tiriello con Albertini, Risolo (o Mastropietro), Zenuni, Bovo e Sparandeo a comporre l’asse mediana e il tandem offensivo Perez-Vazquez a completare lo schieramento di partenza. Sono indisponibili Baclet, Gigliotti, Pambianchi, Tchetchoua e Pino.

Cristiano Lucarelli dovrebbe mandare in campo i rossazzurri con il 4-2-3-1. Davanti a Furlan spazio a Calapai, Silvestri, Esposito e Pinto con Rizzo e Dall’Oglio coppia mediana, Biondi, Di Molfetta e Manneh (oppure Sarno o Barisic) a supporto di uno tra Curiale e Di Piazza. I neo acquisti Vicente e Curcio avrebbero dovuto far parte della lista dei convocati ma non è ancora arrivato il transfert, mentre Welbeck non sarà a disposizione del tecnico livornese. Idem Mazzarani, alle prese con un risentimento muscolare.

Nessuna copertura televisiva dell’incontro, che sarà trasmesso online da Eleven Sports e, radiofonicamente, da Bella Radio (FM 103.7).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***