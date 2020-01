TIFOSI CATANESI IN TRASFERTA: nel 2019 affluenza media di circa 150 a partita

Archiviato da circa due settimane il 2019, i numeri relativi all’affluenza di tifosi rossazzurri in trasferta nel precedente anno solare superano complessivamente le 3mila unità producendo una media di circa 150 unità presenti a partita. La sfida Play Off Trapani 1-1 Catania ha fatto registrare il numero più elevato di presenze: 563. Secondo gradino del podio per un altro confronto valido per i Play Off, Potenza 1-1 Catania con 373 sostenitori etnei al seguito. Terza gara più seguita nel 2019 recentemente trascorso, Reggina 3-0 Catania risalente alla stagione scorsa. Considerando, invece, esclusivamente le trasferte sostenute nella stagione regolare sono poco meno di 1.200 i supporters catanesi complessivi per una media di oltre 90 unità lontano dal “Massimino” ed il match più seguito è Avellino 3-6 Catania davanti a 285 tifosi etnei.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***