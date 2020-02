BIONDI: “Vinta una partita tosta, ci serviva una reazione emotiva”

Si è procurato il calcio di rigore che ha deciso l’incontro di Castellammare di Stabia contro la Cavese. Autore di una buona prestazione, il laterale rossazzurro Kevin Biondi ha commentato in questi termini la vittoria in sala stampa:

“Era una partita tosta, maschia e ce lo aspettavamo. E’ andata bene. Abbiamo fatto la nostra gara, portando i tre punti a casa. Adesso pensiamo alla Coppa. Sono contento per la vittoria e per il fatto che l’episodio del fallo da rigore su di me si sia rivelato efficace per la squadra. Io ho effettuato la giocata, poi il difensore è andato a terra e penso che il penalty ci sia. La Cavese mi ha dato l’impressione della classica squadra del girone C che lotta con grinta, idee e coraggio. Non era facile, siamo doppiamente contenti. Venivamo da tre risultati negativi, dovevamo vincere ed avevamo bisogno di una reazione emotiva che per fortuna c’è stata”.

