MAZZARANI: “Catania ignorante e cinico. Vittoria voluta, possiamo ancora toglierci soddisfazioni impensabili”

Tutta la soddisfazione di Andrea Mazzarani, autore del gol-vittoria del Catania a Castellammare di Stabia:

“Vittoria che ci serviva. L’abbiamo cercata, voluta. Oggi si è vista una squadra veramente compatta, cattiva che voleva riscattare le ultime sconfitte anche perchè una formazione come la nostra non può permettersi di perdere altre partite. Abbiamo avuto una reazione d’orgoglio che ci fa ben sperare per il futuro. Noi cerchiamo sempre di estraniarci dai fattori extra campo. Magari la società non naviga in acque tranquillissime ma a noi non ci ha mai fatto mancare nulla e, quindi, siamo tenuti a dare il massimo in campo. Abbiamo dato una risposta importante. Grandissima partecipazione da parte di tutti, sia chi ha giocato e chi no. Siamo contenti anche del ritorno di Welbeck. Si è creato un bel gruppo e dobbiamo continuare così”.

“Il ruolo di punta centrale? Mi sono trovato bene sinceramente, qualche rara volta l’ho ricoperto in passato ma ciò che conta non è tanto il ruolo, piuttosto la predisposizione a quello che il mister ti chiede di fare e cercare tutti quanti di dare qualcosina in più. Possiamo toglierci delle soddisfazioni magari impensabili, già giovedì ci aspetta un banco di prova importante. Mi porta abbastanza bene il campo di Castellammare. Sono contento per il gol ma questa è la vittoria del gruppo, della squadra e ce la godiamo, ma dovremo subito pensare alla Ternana. Sapevamo che la Cavese fosse una formazione fastidiosa specie in casa, molto ostica e che fa delle ripartenze la propria arma migliore con giocatori forti in avanti. Oggi ha trovato un Catania sceso in campo da squadra di C ignorante e cinica”.

