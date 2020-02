BISCEGLIE – CATANIA: trasferta con limitazioni per i tifosi

L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ritiene l’incontro Bisceglie-Catania, fissato per l’8 marzo, connotato da elevati profili di rischio. Viene suggerita, pertanto, l’adozione in sede di GOS della vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Catania ai soli sottoscrittori del programma di fidelizzazione del Calcio Catania, l’implementazione del servizio di stewarding ed il rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore.

