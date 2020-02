CURCIO: è anche il Top Player della 28/a giornata

Non soltanto inserito nella speciale Top 11. La redazione di TuttoC.com lo ha anche definito il miglior giocatore in assoluto della 28/a giornata del girone C dopo la doppietta rifilata al Picerno. Si legge, in particolare, che da “attaccante centrale atipico, Curcio si è destreggiato alla grande, segnando anche due reti, il primo in mischia su corner e il secondo con grande freddezza su calcio di rigore. Per il resto tanta qualità e giocate di livello che impreziosiscono la sua ottima prova e quella di un Catania ritrovato”.

