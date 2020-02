CAMPILONGO (all. Cavese): “Sogno Play Off? Prima la salvezza…”

L’allenatore della Cavese Salvatore Campilongo commenta il buon momento attraversato dalla sua squadra, prossima avversaria del Catania in campionato:

“Prima facciamo i punti per il raggiungimento della salvezza, meglio è. Poi possiamo ambire ad altre cose ma per adesso concentriamoci sulla permanenza in C. Nella seconda parte del torneo stiamo avendo un ruolino di marcia importante e ne sono contento perchè vuol dire che c’è un buon lavoro alle spalle. I miei giocatori sono tutti potenziali titolari, questo ci deve spronare a fare ancora meglio nelle prossime gare”.

