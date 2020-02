DISTEFANO: “A Catania l’affetto di una famiglia vera”

Ceduto in prestito con diritto di riscatto alla Lazio, l’attaccante Gian Marco Distefano ringrazia il Catania via social:

“Non posso non ringraziare il Catania per avermi cresciuto in tutto questo tempo, con l’affetto di una famiglia vera. Grazie a tutta la dirigenza e allo staff, per le gioie che mi hanno fatto vivere. Mi hanno accolto bambino e mi hanno fatto diventare un uomo. Da oggi comincio una nuova avventura con la maglia della Lazio. Metterò come sempre tutta l’umiltà, la grinta e il cuore che mi contraddistinguono. Andiamo”.

