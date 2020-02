OBIETTIVO: campionato da onorare fino alla fine per un Catania ai minimi storici

Il sentore che la sconfitta di Coppa Italia a Terni avrebbe potuto sortire effetti negativi sul successivo impegno di campionato c’era. A ciò vanno sommate le manifeste difficoltà societarie, che da sole però sono insufficienti a giustificare quanto visto domenica sul campo. Un Catania ai minimi termini, che dopo aver ceduto il passo al Monopoli adesso è costretto a guardarsi le spalle dalle squadre che lo precedono in classifica.

Il recente calciomercato invernale ha ridimensionato gli obiettivi della formazione rossazzurra, la quale deve pensare esclusivamente a concludere il campionato in maniera dignitosa auspicando novità rilevanti sul fronte societario. Oltre alla sfida di ritorno con la Ternana in coppa nazionale, il Catania deve giocare quattordici gare di campionato equamente suddivise tra casa e trasferta. Si tratta di impegni da onorare con dedizione e spirito d’abnegazione, in modo da conquistare quei punti necessari a conseguire l’obiettivo minimo della salvezza. Quaranta punti dovrebbero essere sufficienti per evitare di rimanere invischiati nella bagarre che al momento vede coinvolte le ultime cinque squadre della graduatoria.

In questa fase delicata i giocatori non sono esenti da colpe, chi scende in campo la domenica è chiamato a fare bene il proprio dovere con tutti i limiti del caso. Il rischio che la squadra molli la presa come avviene in un incontro di lotta greco-romana è evidente, occorrono quindi motivazioni necessarie a chiudere questo torneo in modo dignitoso in attesa di capire cosa ne sarà del domani.

