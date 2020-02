FASE DIFENSIVA: tre gare senza subire gol, la mano di Lucarelli sulla ritrovata compattezza

Tre partite senza subire gol tra campionato e Coppa Italia per un Catania dalla ritrovata compattezza difensiva, come testimoniano le generose prestazioni offerte di recente dalla formazione rossazzurra. Il merito va equamente condiviso tra gli attori in campo e lo staff tecnico capitanato da Cristiano Lucarelli, artefice della ritrovata armonia all’interno del gruppo.

Da alcune gare a questa parte, la squadra in fase di non possesso palla sta riuscendo ad alzare il proprio baricentro, costringendo di fatto l’avversario di turno a ridurre lo spazio e il tempo necessario per effettuare la giocata. Concetto ben esplicato da Cristiano Lucarelli domenica in sala stampa dopo lo 0-0 con la capolista Reggina, match in cui la coppia difensiva composta da Tommaso Silvestri e Moise Mbende si è ben comportata al cospetto dei temuti attaccanti avversari Denis e Corazza. Nel complesso tutti i giocatori stanno ampiamente beneficiando dei correttivi apportati dal tecnico livornese nella prima fase della manovra.

Il percorso tattico intrapreso dal Catania sembra quello più consono alla necessità del momento, che impone ai rossazzurri di chiudere il campionato in maniera dignitosa e conservare un piazzamento in zona play-off.

