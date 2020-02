LA DOMENICA ALLO STADIO: “Non contenti dello 0-0, applauso a ciò che siamo stati e siamo”

Così La Domenica allo Stadio, pagina Facebook vicina agli ultras della Curva Nord dopo l’ennesimo pareggio riportato dal Catania:

“Portiamo il tuo nome, siamo fieri di Te. Non si applaude il risultato. Non si è contenti di uno 0a0. Chi crede questo non ha capito nulla, ma non ci meraviglia. I risultati non hanno mai dettato scelte di Identità ed Appartenenza, un nome, una Storia. L’applauso è a ciò che siamo stati e siamo. Noi e loro..interpreti attuali di un racconto, di una maglia. Sentimento vivo, con le immagini di quella storia che portiamo dentro e che non sappiamo se avrà un domani. Si tratta non solo di guardare avanti, ma di essere Oltre. Ci rendiamo conto, non è per tutti. Catania 46, Ti amo”.

