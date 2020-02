VERSO PICERNO – CATANIA: ritorno a Potenza per i rossazzurri tre mesi dopo l’aggressione a Lo Monaco

Sono trascorsi tre mesi dall’ultima volta che il Catania è sceso in campo allo stadio “Alfredo Viviani” di Potenza. Era infatti il 27 novembre quando i rossazzurri riuscirono ad imporsi al cospetto della formazione allenata da Giuseppe Raffaele in Coppa Italia Serie C per 2-1. Un rigore di Di Piazza permise all’Elefante di sbloccare il risultato nel primo tempo. Il solito França al 66′ firmò la rete del pareggio, prima che Biondi al minuto 69 sancisse la vittoria del Catania. Successo importantissimo perchè gli etnei staccarono il pass per il turno successivo della competizione.

In quella occasione si giocò dopo l’aggressione di un ultras del Catania al dimissionario Pietro Lo Monaco avvenuta sul traghetto in direzione Reggio Calabria. Mercoledì la squadra di Cristiano Lucarelli tornerà proprio al “Viviani”, stavolta però l’avversario non si chiama Potenza, bensì AZ Picerno. L’obiettivo è quello di riassaporare il gusto dei tre punti dopo una serie di pareggi consecutivi, al cospetto di una squadra in piena lotta salvezza.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***